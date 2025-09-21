Şota: '10 kişi kaldık ama pozisyon bulduk' — Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe

Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Kasımpaşa'nın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta 10 kişi kalmalarına rağmen mücadeleyi överdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 23:17
Şota Arveladze'den maç sonu değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arveladze zor bir hafta geçirdiklerini belirterek, "Maçlar zor geçiyor. Bu şekilde 3 maç oynamak kolay değil. Bu tarz maçlar için çok büyük bir çaba harcanıyor. Arka planda güzel işler oluyor. Takım kazanınca işler güzel oluyor. Mağlup olunca da bu arkadaşlar gözükmüyor. Ben onlara teşekkür ediyorum. Sağlık ekibi, performans hocaları ve mutfaktaki insanlara teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey bitmedi." dedi.

Fenerbahçe maçına dair değerlendirmesinde Arveladze, "Daha 6. haftadayız. Genç oyuncular aldık. Hiç bu ligde oynamayan oyuncular aldık. Maça iyi başladık. İyi de baskı yaptık. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu gibi kaliteli oyuncuları var. Çok kısa sürede golü buldular. Küçük bir hatayı affetmediler. Ayakta kaldık. Oyunu bırakmadık. 10 kişi kaldık ama pozisyon bulduk. Zor bir hafta sonunda hak ettiğimiz puanı aldık. Bu beni mutlu etti. Böyle büyük bir takıma karşı puan almak da değerli. Futbolcuları tebrik ediyorum. Uzun süre eksik oynadık." ifadelerini kullandı.

Takımın sahadaki mücadele ruhuna da vurgu yapan Arveladze, "Keşke bu tarz büyük takımlara karşı bütün oyuncular böyle motivasyona girse. Böylece hocaların işi biraz daha azalıyor. Bu çocuklar, ayakta kalmayı biliyor. Formasyon değişikliklerini düşündük. Sonra çocukları bozmak istemedik. Çocuklar, sahada havasını buldu." diye konuştu.

Arveladze ayrıca, Attila Szalai'nin sakatlığı nedeniyle dün sahada Adem Arous'un yer aldığını ve bunun onun ilk maçı olduğunu belirterek, "Kimseyi daha tanımıyor ve 21 yaşında." dedi.

