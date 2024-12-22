Spor Camiası Emre Yazgan'ı Kaybetmenin Üzüntüsünü Yaşıyor

Spor Camiasının Derin Yasını Paylaşıyor

Emre Yazgan, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybettiği Palandöken Dağı'nda yaşanan trajedide, Türkiye judo dünyası büyük bir yeteneği yitirdi. Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Yazgan'ın kaybı için duyduğu üzüntüyü dile getirirken, "Gerçekten büyük bir yeteneği kaybettik. Hem eğitim hem sporcu olarak çok kaliteli ve karakterli birisiydi," dedi.

Cenaze Töreni ve Duygusal Anlar

Yazgan’ın cenaze töreni, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki İlyas Bey Camisi'nde gerçekleştirildi. Huysuz, törende yaptığı konuşmada, "Spor camiası olarak zor günler geçiriyoruz. Gelecek adına isminin bahsedileceği genç yeteneğimizi Cenabıallah yanına aldı. Şehitler mertebesine ulaşmış olarak bakıyoruz. Ailesine sabırlar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Camia İçin Zor Bir Süreç

Huysuz, kampların yılda iki kez yapıldığını belirterek, "Sporcularınızın performansı için yükseklik kampını her dönem yapmanız gerekiyor. Böyle bir talihsizlik yaşadık. Keşke olmasaydı," şeklinde konuştu.

Kağıtspor Kulübü'nden Duygusal Mesaj

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin de konuşmasında, "Herkes üzgün. İyi, başarılı, TOHM ve geleceğin olimpiyat sporcusuydu. Hem okul hem de sporda çok iyi bir çocuktu. Allah rahmet eylesin," dedi. Yazgan'ın sporcuların yükseklik irtifa antrenmanları için gittiği kampta hayatını kaybetmesi, büyük bir üzüntü yarattı.

Emre Yazgan'ın Sportif Başarıları

Yazgan, 2017'de Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 2018'de Judo Küçükler Türkiye Birinciliği'nde 1'incilik elde etti. 2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Yazgan, aynı yıl Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 3'üncülük kazandı. Ayrıca, yurtiçindeki pek çok organizasyonda dereceleri bulunan Yazgan, bu yıl Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası'nda da 73 kiloda birinci oldu.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.