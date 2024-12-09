Spor Camiasından Isparta'daki Helikopter Kazasına Başsağlığı Mesajları

Isparta'daki Helikopter Kazası Sonrası Spor Federasyonları'ndan Duygusal Mesajlar

İsparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan 6 asker için spor camiası tek yürek oldu. Türkiye'nin önde gelen spor federasyonları, bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman askerler için başsağlığı mesajları yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, "Acımız büyük" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ise, "Milletimizin başı sağ olsun. Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." şeklinde bir mesaj yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu da, "Isparta’da eğitim uçuşu esnasında Kara Havacılık Okulu’na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileriz." açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüpler ve birçok spor federasyonu, bu zor günlerde başsağlığı mesajı paylaşarak şehitlerin ailelerine moral verdi.