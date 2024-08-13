Spor Federasyonlarında Seçim Süreci Resmen Başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle birlikte, Türkiye'deki spor federasyonlarında seçim süreci resmen başladı. Toplam 59 spor federasyonu, olimpiyatların bitim tarihinden itibaren 3 ay içinde olağan seçimli genel kurullarını gerçekleştirecek.

Seçim Süreci Hakkında Detaylar

Yasalar gereği, olimpiyat oyunlarının sona ermesinin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor federasyonlarının olağan seçimli genel kurullarını 3 ay içinde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Kış sporları dışında faaliyet gösteren Türkiye Kayak, Buz Hokeyi, Buz Pateni ve Curling Federasyonları dışında kalan 59 spor federasyonu, bu süreci takip edecek.

Tarihlerin Belirlenmesi

Resmi 3 aylık seçim süreci, 11 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak. Bazı federasyonlar, kendi seçim tarihlerini açıklamaya başladı. Ancak seçilmesi gereken federasyonların, henüz belirlenmeyen tarihlerinin hızlı bir şekilde açıklanması gerektiği vurgulanıyor.