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Spor Federasyonlarında Seçim Süreci Resmen Başladı

Olimpiyatların ardından 59 spor federasyonu, 11 Ağustos'tan itibaren seçim süreçlerini başlatacak.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:29
Spor Federasyonlarında Seçim Süreci Resmen Başladı

Spor Federasyonlarında Seçim Süreci Resmen Başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle birlikte, Türkiye'deki spor federasyonlarında seçim süreci resmen başladı. Toplam 59 spor federasyonu, olimpiyatların bitim tarihinden itibaren 3 ay içinde olağan seçimli genel kurullarını gerçekleştirecek.

Seçim Süreci Hakkında Detaylar

Yasalar gereği, olimpiyat oyunlarının sona ermesinin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor federasyonlarının olağan seçimli genel kurullarını 3 ay içinde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Kış sporları dışında faaliyet gösteren Türkiye Kayak, Buz Hokeyi, Buz Pateni ve Curling Federasyonları dışında kalan 59 spor federasyonu, bu süreci takip edecek.

Tarihlerin Belirlenmesi

Resmi 3 aylık seçim süreci, 11 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak. Bazı federasyonlar, kendi seçim tarihlerini açıklamaya başladı. Ancak seçilmesi gereken federasyonların, henüz belirlenmeyen tarihlerinin hızlı bir şekilde açıklanması gerektiği vurgulanıyor.

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