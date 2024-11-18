Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası İstanbul'da Gerçekleşti

Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası İstanbul'da Yapıldı

Spor Tırmanış (Bouldering) Balkan Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, şampiyona Inventist Akademi'de düzenlendi.

Organizasyon sonucunda, 2 altın ve 4 gümüş madalya kazanarak takım halinde Balkan şampiyonu olan millî sporcular, büyük bir başarıya imza attı.

Madalya Kazanan Sporcular

Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası'nda madalya almayı başaran milli sporcular şunlardır:

Genç Kadınlar : Selin Manka (Altın), Zeliha El (Gümüş)

: Selin Manka (Altın), Zeliha El (Gümüş) Genç Erkekler : Muhammed Oğuz Kağanoğlu (Gümüş)

: Muhammed Oğuz Kağanoğlu (Gümüş) Genç A Kadınlar : Melis Pehlivan (Gümüş)

: Melis Pehlivan (Gümüş) Genç A Erkekler: Mustafa Sacit Sümer (Altın), Ege Duman (Gümüş)

Türkiye’nin uluslararası arenada elde ettiği bu başarı, sporcuların performansının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.