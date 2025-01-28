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Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Isparta'da Başlıyor

Spor Tırmanış (Bouldering) Büyükler Türkiye Şampiyonası, 1-2 Şubat'ta Isparta'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:01
Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Isparta'da Başlıyor

Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış (Bouldering) Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı düzenlemek üzere hazırlıklara başladı. Bu yıl keyifli bir atmosferde gerçekleştirilecek olan şampiyona, 1-2 Şubat tarihlerinde Isparta'da yapılacak.

Mekan ve Organize Süreci

Federasyonun açıklamalarına göre, etkinlik Süleyman Demirel Üniversitesi Tırmanma Duvarı'nda düzenlenecek. Organizasyonun ilk gününde sıralama turları yer alırken, ikinci gün ise büyük heyecanla beklenen final turları gerçekleşecek.

Katılımcılar ve sporseverler için oldukça heyecanlı geçmesi beklenen bu şampiyonada, Türkiye’nin en yetenekli sporcuları kıyasıya mücadele edecek.

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