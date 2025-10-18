Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası, 2025 programında Samsun Atatürk Spor Salonu'nda başladı; 10 ilden 32 sporcu katılıyor, final yarın yapılacak.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 14:44
10 ilden 32 sporcu Atatürk Spor Salonu'nda yarışıyor

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da start aldı.

Şampiyona, Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor; organizasyona 10 ilden toplam 32 sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk gününde sporcular sıralama turunu tamamladı. Final tırmanışı yarın yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un federasyon organizasyonları için tercih edildiğini ve ev sahipliğinin önemine vurgu yaptığını söyledi. Dereci, "İnsanlar buradan çok memnun. Çok memnun olduklarından dolayı da federasyon buraya organizasyon ve etkinlikler veriyor," dedi.

Dereci, organizasyonun ardından birkaç şampiyonaya daha ev sahipliği yapacaklarını ve bu kategoride 5 Samsunlu sporcunun yer aldığını belirterek, "Federasyonumuzun Türkiye şampiyonalarını buraya vermelerinden çok memnunuz, kendilerine teşekkür ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Samsunlu sporcu Ceylin Karakaya ise 7 yıldır tırmanış sporuyla uğraştığını ve 6 yıldır milli sporcu olduğunu belirterek, yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

