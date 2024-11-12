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Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Neftohimik'i 3-0 Geçti

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'ndaki ilk maçında Neftohimik'i 3-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 21:34
Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Neftohimik'i 3-0 Geçti

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turunun ilk maçında Bulgaria temsilcisi Neftohimik ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan mücadelede Spor Toto, rakibini 3-0'lık net bir sonuçla mağlup etti.

Burgaz'da Kazanılan Setler

Karşılaşma, Burgaz'da bulunan Burgaz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabaka, 25-20, 26-24 ve 25-18’lik set sonuçlarıyla Spor Toto'nun zaferiyle sonuçlandı.

Rövanş Maçı Ne Zaman?

Bu zaferle birlikte Spor Toto, turnuvada önemli bir avantaj elde etti. Takımın 16'lı finaldeki rövanş maçı, 21 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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