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Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda WWK Volleys'i 3-1 Mağlup Etti

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turunda WWK Volleys'i 3-1 yenerek avantaj sağladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 23:38
Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda WWK Volleys'i 3-1 Mağlup Etti

Cev Challenge Kupası: Spor Toto'dan Şahane Başlangıç

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turundaki ilk maçında, Almanya'nın WWK Volleys ekibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Maçın Detayları

Herrsching kasabasında bulunan Nikolaus Salonu'nda gerçekleştirilen bu karşılaşmada Spor Toto, setleri 25-19, 23-25, 25-17 ve 25-21'lik skorlarla kazanarak galip duruma geçti.

Rövanş Maçı Bilgileri

Müsabakanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Spor Toto, ev sahibi avantajı ile bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

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