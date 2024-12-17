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Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda WWK Volleys'i Ağırlıyor

Spor Toto, CEV Challenge Kupası rövanşında WWK Volleys ile karşılaşacak. Galibiyet yeterli olacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:30
Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda WWK Volleys'i Ağırlıyor

Spor Toto, CEV Erkekler Challenge Kupası'nda WWK Volleys'i Ağırlayacak

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Almanya'nın WWK Volleys takımını konuk ediyor. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki mücadele 14.00'te başlayacak.

İlk Maçta Aldığı Avantaj

Spor Toto, deplasmanda gerçekleştirdiği ilk maçı 25-19, 23-25, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip tamamlamıştı. Bu sonuç, başkent temsilcisine tur için elini güçlendiren bir avantaj sundu.

Turlar İçin Gerekli Olanlar

Bugünkü karşılaşmada Spor Toto, kazanacağı iki set ya da bir galibiyet ile turu geçmek için gerekli olan başarıyı elde edebilir. Taraftarların heyecanla beklediği bu maç, hem mücadele hem de strateji açısından büyük önem taşıyor.

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