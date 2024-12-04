Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda WWK Volleys ile Karşılaşacak

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda WWK Volleys ile Deplasmanda Buluşuyor

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın, Almanya'nın WWK Volleys ekibiyle karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Herrsching kentindeki Ammersee Arena'da, Türkiye saati ile 21:30'da başlayacak.

Hakemler Hırvat ve Maltalı İkiliden Oluşuyor

Karşılaşmada, Hırvatistan'dan Tin Vedris ile Malta'dan Frankie Tanti hakem ikilisi görev yapacak. Müsabakanın rövanşı ise 18 Aralık Pazartesi günü Ankara'da düzenlenecek.

Spor Toto'nun Yolculuğu

Spor Toto, organizasyonun 16'lı final turunda Bulgar temsilcisi Neftohimik'i elemişti. Bu zorlu mücadelede, takımın performansı voleybolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.