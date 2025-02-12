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Spor Toto, CEV Yarı Finalinde İtalya'nın Cucine Lube Takımına Konuk Olacak

Spor Toto, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı finalinde Cucine Lube'ye konuk olacak. Başantrenör Yücel, Türkiye'yi sevindirmek istediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:51
Spor Toto, CEV Yarı Finalinde İtalya'nın Cucine Lube Takımına Konuk Olacak

Spor Toto, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın İtalya'nın Cucine Lube takımıyla karşılaşacak. Mücadele, Eurosuole Forum Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve TSİ 22.30'da başlayacak.

Mücadelede hakemlik görevini Fransız Mathilde Hayaux Du Tilly ve Slovak Juraj Mokry ikilisi üstlenecek. Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Başantrenörü Nedim Yücel, takımına güvendiğini belirterek, "İtalya'ya iddialı ve umutlu gidiyoruz. Türkiye'yi sevindirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, milli smaçör Gökhan Gökgöz de maçta kendilerine güvendiklerini vurgulayarak, "Avantajlı bir skor alacağımızı düşünüyorum. Teknik heyetle birleşip öyle mücadele vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Başkent ekibinin deneyimli oyuncusu Mustafa Koç ise bu tip zorluk derecesi yüksek maçlara alışkın olduklarını ifade etti.

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