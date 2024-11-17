Spor Toto, Cizre Belediyespor'u Deplasmanda 3-1 Yenerek Öne Geçti

8. Hafta Maçında Zafere Ulaştılar

SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında Spor Toto, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor ile karşılaştı.

Maçın Detayları

Karşılaşma sonucunda Spor Toto, güçlü bir performans sergileyerek rakibini 3-1 mağlup etti. Bu zafer, takımın ligin ilerleyen haftaları için motivasyonunu artırdı.

Spor Toto, elde ettiği bu galibiyet ile ligdeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor ile Spor Toto Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Cizre Belediyesporlu Ömer Faruk Dur(73) ile Metin Toy (15), rakipleriyle mücadele etti

Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor ile Spor Toto Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Cizre Belediyesporlu Ömer Faruk Dur(73) ile Metin Toy (15), rakipleriyle mücadele etti