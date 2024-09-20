Spor Toto Erkek Hentbol Takımı EHF Avrupa Kupası'nda RK Porec ile Karşılaşıyor

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı EHF Avrupa Kupası'nda

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ilk turunda Hırvatistan'nın RK Porec takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele, hentbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Rakip: RK Porec

Spor Toto, RK Porec ile iki maçı da deplasmanında oynayacak. Hırvatistan'ın Porec kentindeki Veli Joze Salonu'nda, yarın ve 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan karşılaşmalar, her iki gün de saat 19.00'da başlayacak.

Takım, bu önemli karşılaşmalar için hazırlıklarını sürdürüyor ve galibiyet hedefiyle sahada yer almayı planlıyor.