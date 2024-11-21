DOLAR
34,48 -0,06%
EURO
36,22 0,3%
ALTIN
2.952,95 -0,62%
BITCOIN
3.366.032,69 -3,59%

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finale Yükseldi

Spor Toto, Neftohimik'i 3-1 yenerek CEV Challenge Kupası'nda 8'li finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 20:17
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finale Yükseldi

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı 8'li Finale Yükseldi

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanşında, Bulgaristan ekibi Neftohimik'i 3-1 yenerek 8'li finale yükseldi.

Maç Özeti

Karşılaşma, Spor Toto'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve takım, maçta gösterdiği etkileyici performansla galip geldi. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Spor Toto, bu sonuçla üst turda Almanya'nın WWK Volleys takımıyla mücadele edecek.

Takımın Hedefleri

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda gösterdiği bu başarılı performansla, hedeflerini daha ileriye taşımak için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, bir sonraki aşamada da kalan rakipleri karşısında avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanşında Bulgaristan...

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanşında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik ile karşılaştı. Bir pozisyonda Neftohimik oyuncusu Rafal Faryna (6) rakibiyle mücadele etti.

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanşında Bulgaristan...

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanşında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik ile karşılaştı. Bir pozisyonda Neftohimik oyuncusu Rafal Faryna (6) rakibiyle mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Bakanlara Anlamlı Ziyaret
2
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finale Yükseldi
3
Zeynep Sönmez, Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Tenisçisi Adayı
4
Samsunspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
5
Trendyol 1. Lig'de 13. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
6
Doktor Tenisçi Mert Ali Karadağ, Milli Forma Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor
7
Celje-Başakşehir Karşılaşmasını Oleksii Derevinsky Yönetecek

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar