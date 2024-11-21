Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finale Yükseldi

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı 8'li Finale Yükseldi

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanşında, Bulgaristan ekibi Neftohimik'i 3-1 yenerek 8'li finale yükseldi.

Maç Özeti

Karşılaşma, Spor Toto'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve takım, maçta gösterdiği etkileyici performansla galip geldi. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Spor Toto, bu sonuçla üst turda Almanya'nın WWK Volleys takımıyla mücadele edecek.

Takımın Hedefleri

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda gösterdiği bu başarılı performansla, hedeflerini daha ileriye taşımak için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, bir sonraki aşamada da kalan rakipleri karşısında avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanşında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik ile karşılaştı. Bir pozisyonda Neftohimik oyuncusu Rafal Faryna (6) rakibiyle mücadele etti.

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanşında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik ile karşılaştı. Bir pozisyonda Neftohimik oyuncusu Rafal Faryna (6) rakibiyle mücadele etti.