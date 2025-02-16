Spor Toto Hentbol Takımı’nın Başantrenörü Serdar Seymen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü Serdar Seymen, hayatını kaybetmesinin ardından Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Nilüfer Belediyespor ile yapılan maçın devre arasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Seymen için, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Etimesgut Ahi Evran Ortaokulu'nda bir tören düzenlendi.

Törene, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, THF yetkilileri, Spor Toto Kulübü yetkilileri, hentbolcular, Seymen'in ailesi ve yakınları, okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Seymen’in naaşı, Etimesgut Tevhid Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı