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Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 Geçti

Spor Toto, SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 18:31
Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 Geçti

Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u Rüzgar Gibi Geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında, Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor karşısında üstün bir performans sergileyerek maçı 3-0'lık skorla kazandı. Bu galibiyet, Spor Toto'nun ligdeki iddiasını güçlendirdi.

Maçın Detayları

İki takım arasında oynanan mücadelede Spor Toto, saha avantajını iyi kullanarak rakibine baskılı bir oyun sergiledi. Alınan bu sonuç, ligin ilerleyen haftalarında Spor Toto'nun hedeflerini daha da yukarı taşımaya hazırlanmasına olanak tanıyor.

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