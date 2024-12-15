Spor Toto, Mihalıççık Belediyespor'u 43-34 Yenerek Ligdeki 9. Galibiyetini Aldı

Hentbol Erkekler Süper Lig: Spor Toto'dan Farklı Galibiyet

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 43-34 yenerek önemli bir zafer elde etti.

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Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 19-16 önde tamamladı. Nefes kesen anların yaşandığı maçta, Spor Toto, son bölümde farkı açmayı başardı ve sahadan 43-34 galip ayrıldı.

Böylece, Başkent ekibi ligdeki 9. galibiyetini elde etmiş oldu. Spor Toto, bu performansıyla ligdeki iddiasını sürdürüyor.