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Spor Toto, Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 Devirdi

Spor Toto, SMS Grup Efeler Ligi'nde Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:00
Spor Toto, Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 Devirdi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi Heyecanı

SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşti. Spor Toto, Rams Global Cizre Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Maçta üstün bir performans sergileyen Spor Toto, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Bu galibiyet, Spor Toto'nun ligdeki iddiasını güçlendirdi.

Spor Toto, ligdeki gelecek maçları için moralli bir başlangıç yapmış oldu. SMS Grup Efeler Ligi'nde takımlar arasındaki rekabet her geçen gün artarken, sporseverler de bu heyecan dolu mücadeleleri yakından takip ediyor.

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