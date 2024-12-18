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Spor Toto Voleybol Takımı CEV Challenge Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Spor Toto, CEV Challenge Kupası 8'li finalde WWK Volleys'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:41
Spor Toto Voleybol Takımı CEV Challenge Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Spor Toto Voleybol Takımı Tarih Yazıyor

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turunda Alman ekibi WWK Volleys ile oynadığı rövanş maçını 3-2 kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle birlikte takım, çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi.

Maç Sonuçları ve Detaylar

İlk maçta 3-1 kazanan Spor Toto, evinde oynadığı bu kritik karşılaşmada da galip gelerek tur atladı. Art arda aldığı bu başarılarla dikkatleri üzerine çeken takım, artık Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.

Başkent temsilcisi, önümüzdeki zorlu karşılaşmayı merakla bekliyor. Takımın gösterdiği bu performans, voleybol severler tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor.

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