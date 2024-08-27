St. Patrick's Athletic'in Başakşehir Öncesi Son Antrenmanı

St. Patrick's Athletic Hazırlıklarını Tamamladı
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı öncesinde İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımı, yarın RAMS Başakşehir ile yapacağı maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Antrenman
İstanbul'da bulunan Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen idman, teknik direktör Stephen Kenny yönetiminde ilk 15 dakikası basına kapalı olarak yapıldı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Taktiksel Çalışmalar Üzerinde Duruldu
Idmanın basına kapalı kısmında, takımın taktiksel çalışmalara yoğunlaştığı bilgisi edinildi. Bu çalışma, St. Patrick's Athletic'in karşılaşma öncesi stratejisini pekiştirmesine yardımcı oldu.
Maçın Detayları
RAMS Başakşehir ile St. Patrick's Athletic arasındaki UEFA Konferans Ligi maçı yarın saat 19.00'da başlayacak.