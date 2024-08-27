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St. Patrick's Athletic Teknik Direktörü Vurguladı: Başakşehir Turun Favorisi

Stephen Kenny, Başakşehir'in güçlü bir ekip olduğunu ve turun favorisi olduğunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 18:25
St. Patrick's Athletic Teknik Direktörü Vurguladı: Başakşehir Turun Favorisi

Başakşehir ve St. Patrick's Athletic Maçı Öncesi Beklentiler

UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanşında İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında St. Patrick's Athletic Teknik Direktörü Stephen Kenny, rakip takımın güçlülüğüne dikkat çekti.

Maç Öncesi Çarpıcı Açıklamalar

Kenny, "Yarınki maçı bekliyoruz. İlk maçta iki takım da birbirini test etti. Oldukça taktiksel bir oyun oynandı. Yarınki mücadele için heyecan doluyum," şeklindeki sözleriyle takımının motivasyonunu artırmaya çalıştı.

Tur Şansı ve Beklentiler

İki takımın şanslarını değerlendiren Kenny, "Başakşehir oldukça güçlü bir takım. Bu maçta tur için favori olduğunu düşünüyorum. Türkiye Ligi gerçekten zor bir ortam ve Başakşehir burada şampiyonluk yaşadı. Bizim içinse bu, gruplara kalmak anlamında tarihi bir fırsat. Ancak oyuncularımız bu tür zorluklarla karşılaştıkça tarihe geçme şansı bulacaktır. Gerçekten zor bir oyun bekliyoruz," dedi.

Sakatlık Raporu ve Maç Stratejisi

Kenny, Cian Kavanagh ve Romal Palmer gibi oyuncularının sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini belirtti. "Rövanş maçının da ilk maça benzer bir temaya sahip olacağını düşünüyorum. İki ekip de topa sahip olmayı hedefliyor. Yarın yeni zorluklarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Bunlara çözüm bulup, bulduğumuz çözümleri geliştirmek zorundayız. İlk maçtan çıkardığımız dersler var," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Başakşehir'in çok yetenekli futbolcuları var. Kulüp olarak önemli başarılara imza attılar. Ancak biz de kendimizi küçümsememeliyiz," diyerek sözlerini sonlandırdı.

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