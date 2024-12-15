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Stanimir Stoilov, Hatayspor Beraberliğini Değerlendirdi: "Saha Koşulları Utanç Verici"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Hatayspor'la 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası saha şartlarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:51
Stanimir Stoilov, Hatayspor Beraberliğini Değerlendirdi: "Saha Koşulları Utanç Verici"

Göztepe'nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Göztepe maçında 1-1'lik eşitlik, Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov tarafından değerlendirildi. Stoilov, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Beraberlik sonrası da pozisyonlar yakaladık. Maalesef gole çeviremedik ve bu bizim yaşadığımız bir sıkıntı" diye konuştu.

Maçın Değerlendirilmesi

Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başladıklarını vurgulayan Stoilov, ilk golü bulduklarını ancak sonrasında gelen fırsatları değerlendiremediklerini ifade etti. Stoilov, "Attığımız gol sonrası rakiplerimize inisiyatif verdik. Onlar da pozisyon buldu ve sonuçta maç 1-1'e geldi" dedi.

Sakatlık ve Saha Şartları

Göztepe'nin sakatlık problemleri nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Stoilov, özellikle ofansif oyunculardaki sakatlıkların takımı olumsuz etkilediğini söyledi. "Fırsatlar geldiğinde değerlendirmeniz gerekiyor" diyen Stoilov, saha şartlarının da maçı zorlaştırdığını dile getirdi.

Stoilov, "Saha zeminin Süper Lig'e uygun olduğunu düşünmüyorum. İki takım için oyunu çok zorlaştırdı. Saha şartları daha iyi olsaydı, iki takım kaliteli oyun ortaya koyabilirdi. Süper Lig adına bu durum utanç verici. Böyle bir şey yaşanmaması için önlem alınmalı" şeklinde konuştu.

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