Stanimir Stoilov: Zor bir maç oldu — Göztepe 2-1 Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın değerlendirmesi

Stoilov, karşılaşmanın bekledikleri gibi zor geçtiğini belirterek, 'Ama sonuç olarak 3 puanı alıp yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz' dedi. Geçen yılın örneğine atıf yaparak 4 puanın önemini ve bu tür kritik karşılaşmaların ne kadar zor olabileceğini oyuncularına yeterince anlatamamış olabileceğini ifade etti.

Teknik direktör özellikle savunma tarafında sıkıntılar yaşandığını vurguladı: rakibin kalelerinde 2-3 net fırsat oluşturduğunu, daha önceki maçlarda bu tür fırsatların verilmediğini söyledi. Bu durumun savunmada hırs ve organizasyon eksikliği ile ilgili bir gösterge olduğunu belirtti. Hücumda pozisyonlar üretildiyse de sonuçlandırma konusunda daha fazla özgüvene ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Maçın ilk 10-20 dakikasında istenen yüksek enerjiyle başlayamadıklarını, bu bölümde rakibin daha üstün olduğunu aktaran Stoilov, sonrasında enerjiyi yükselterek pozisyonlar ve goller bulduklarını kaydetti.

Transferler ve rekabet

Yeni transferlerin takıma katkısından söz eden Stoilov, Antunes’in sakatlığına değinerek bunun üzüntü verici olduğunu ve oyuncuyu ligde henüz izleyemediklerini söyledi. Antunes’in umarım haftaya kadar iyileşeceğini dile getirdi.

Stoilov, yeni transferlerden Olaitan ve Janderson’ın gol atmaya başladığını, bunun takım içinde rekabet ortamı yarattığını ve oyuncuların gelişimi açısından bunun önemli olduğunu vurguladı. Ancak her iki oyuncudan da şu ana kadar beklentisinin daha yüksek olduğunu; potansiyellerinin bundan daha fazlasını verebileceğini ifade etti.

Sakatlıklar: Arda ve kaptan İsmail

Maçta sakatlanan Arda ile ilgili Stoilov, oyuncunun sahadaki pozisyonda bileğinin döndüğünü hissettiğini ve durumun netleşmesi için yarın yapılacak kontrolleri beklediklerini söyledi.

Kaptan İsmail ile ilgili ilk kontrollerin olumlu olmadığını belirten Stoilov, doktorun yapacağı ikinci ve üçüncü kontrollerin ardından daha fazla bilgi sahibi olacaklarını, ilk izlenimlere göre kaptanın minimum birkaç ay futboldan uzak kalabileceğinin göründüğünü ifade etti.

Stoilov, son olarak defansif organizasyona hızla dönmeleri, enerjiyi yükseltmeleri ve hücumdaki bitiricilik konusunda daha özgüvenli olmaları gerektiğini vurguladı.

