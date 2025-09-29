Stefan Savic: Trabzonspor'da Atletico ruhu, hakemlere sert eleştiri

Trabzonspor takım kaptanı Stefan Savic, kariyerine ilişkin değerlendirmelerinde başarısının yetenekten çok çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı. Savic, Trabzonspor'daki günlerini, geçmişte forma giydiği kulüplere dair anıları ve hakem yönetimlerine ilişkin görüşleriyle anlattı.

Kariyer değerlendirmesi ve Trabzonspor tercihi

Karadağlı futbolcu, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında kariyerine baktığında kendisini şanslı hissettiğini belirterek, "Çünkü modern futbolda bir kulüpte uzun süreler kalabilmek, belki futbolun içerisinde uzun süreler kalabilmek çok kolay değil. Ama önce Manchester City, daha sonrasında 3 yıl Fiorentina ve daha sonra da 9 yıl boyunca Atletico Madrid'de oynama, o kulüplerin bir parçası olma fırsatı buldum. Bu nedenle çok mutluyum. Çünkü geçmişe dönüp baktığımda gerçekten kendi adıma iyi bir iş çıkarabildiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Savic, "Şimdi yine bir büyük kulüpteyim, Trabzonspor bana daha çok Atletico Madrid'i hatırlatıyor." diyerek iki kulüp arasındaki tarih ve başarı benzerliğine dikkat çekti. Savic, İspanya'da Real Madrid ve Barcelona gibi takımlara karşı mücadele eden bir takımın parçası olduğunu; Trabzonspor'un da İstanbul'un büyük kulüplerine karşı Anadolu'yu temsil ederek çeşitli şampiyonluklar kazandığını belirtti ve bu ruhun tercih sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

"En çok çalışan kişi oldum"

Futbol felsefesine dair şunları kaydetti: "Ben belki en yetenekli futbolculardan biri değilim, hiç olmadım belki ama her zaman en çok çalışan kişi oldum. Her zaman her şeyini veren kişi oldum. Her zaman kanımın son damlasına kadar savaşan, mücadele eden biri oldum. Dolayısıyla bugüne kadar eğer bir şey kazanabildiysem, futbolda başarılı olabildiysem bu çok çalışmanın bir ürünü."

Savic, Diego Simeone dönemindeki Atletico Madrid tecrübesine atıf yaparak, o takımda oynamanın sıkı çalışma gerektirdiğini; bu felsefeye uyduğunu ve hiçbir zaman çalışmayı bırakmadığını vurguladı: "Hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Her şey için mücadele etmeye çalıştım ve hiçbir şey atlamadan bütün detaylarıyla birlikte mücadele etmeye çalıştım."

Hakem kararları ve VAR eleştirisi

Tecrübeli kaptan, Süper Lig'deki hakem kararlarına dair eleştirilerini de paylaştı. Savic, hataların oyunun bir parçası olduğunu kabul etmekle birlikte, 2025 gibi VAR ve gelişmiş kameraların bulunduğu bir dönemde bu boyutta hataların kabul edilemez olduğunu söyledi: "Bu artık bir yerden sonra adalet anlayışınızı da zarar vermeye başlıyor."

Fenerbahçe maçı özelinde yaşanan bir pozisyona değinen Savic, "Mesela Fenerbahçe ile oynadığımız maçta bana hiç kimse, iptal edilen gol öncesi Onuachu’nun yaptığı hareketin faul olduğunu anlatamaz. Böyle bir faul kararı dünya tarihinde olmamıştır. Çünkü yıllardır maç oynuyoruz, yıllardır temaslarda bulunuyoruz. Öyle bir golün iptal edilmesi mümkün değil." diyerek kararın kabul edilemez olduğunu belirtti ve hakemin adalet anlayışından uzaklaştığını düşündüğü için tepki gösterdiğini ifade etti.

Savic, geçmişte 2016 Şampiyonlar Ligi finalinde tartışmalı bir ofsayt golüyle mağlup olduklarını hatırlatarak o dönem VAR olmadığını, ancak bugün destek sistemleri varken benzer hataların kabul edilemeyeceğini vurguladı: "Beni kızdıran şey zaten bu, VAR gibi gelişmiş kameralar gibi birçok destek unsuru varken böyle bir hatayı yapmanız mümkün değil."

Türk futboluna yapılan yatırımları takdir eden Savic, buna rağmen bazı hakem yönetimlerinin ligin seviyesinin altında olduğunu savundu. Geçen sezon Galatasaray-Fenerbahçe maçında Avrupalı bir hakem yönetiminin adaletli kararlar verdiğini; herkesin bu kararları kabul ettiğini belirterek, aynı adalet anlayışını tüm maçlarda görmeyi beklediklerini aktardı: "İster Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un stadında olsun, rakip kim olursa olsun hakemlerin adalet dağıtmaları, adaletli davranmaları."

