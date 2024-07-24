Stefan Savic Trabzonspor'da Yeni Bir Sayfa Açıyor

Stefan Savic Trabzon'a Geldi

Karadağlı futbolcu Stefan Savic, Trabzonspor ile olan transfer görüşmeleri için Trabzon’a adım attı. İspanyol ekibi Atletico Madrid’de başarıyla görev yapan Savic, Trabzon Havalimanı'nda coşkulu bordo-mavili taraftarlar tarafından karşılandı.

Taraftar Desteği ile Heyecanlandı

Transfer heyecanı yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlarımızı gördüm, bu an beni oldukça mutlu etti, çok teşekkür ediyorum," diyerek hislerini dile getirdi.

Transfer Süreci ve Gelecek Planları

Transfer süreci hakkında konuşan Savic, "Süreç biraz uzundu ama sonu güzel oldu. Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarım ile tanışmak için sabırsızlanıyorum," şeklinde ifade etti. Yolculuğu sırasında "Bize her yer Trabzon" sloganını benimseyen Savic, teknik direktör Abdullah Avcı ile de bir araya gelerek, sezona büyük beklentilerle başladıklarını vurguladı.

İlk Görüşmeler ve Kulüp Tesislerine Gidiş

Taraftarlarla bir araya gelip, hatıra fotoğrafı çektiren Savic, daha sonra kulübe ait aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne doğru yola çıktı. Bu gelişme, Trabzonspor taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratırken, Savic’in yeni bir serüvene adım attığı düşünülüyor.

Trabzonspor, transfer görüşmesi için Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic'i Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, transfer görüşmesi için Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic'i Trabzon'a getirdi.