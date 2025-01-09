Stoilov'a TFF'den Fair Play Ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu Stoilov'u Onurlandırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Göztepe Teknik Direktörü Stanmir Stoilov'u bu yılın fair play ödülüne layık gördü.

Ödülün Sebebi: Centilmenlik

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Stoilov, Galatasaray-Göztepe maçının ardından yaptığı "centilmenliği ön plana çıkaran" demeçle ödülü kazandı.

Sosyal Sorumluluk Vurgusu

Kurul, sezon boyunca kadın, erkek ve amatör liglerde sportmen davranışların ve sosyal sorumluluğa dair olumlu hareketlerin takipçisi olacağını duyurdu. Bu yaklaşımın, Türk futbolunun gelişimine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.