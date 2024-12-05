Su Topu Kadınlar Challenger Kupası 2. Eleme Maçları Başlıyor

Su Topu Kadınlar Challenger Kupası 2. Eleme Maçları Yarın Başlıyor

Su topu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme maçları, yarın İstanbul ve Sırbistan'da başlayacak. Bu heyecan dolu turnuvada, Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor A Grubu'nda mücadele edecek.

A Grubu'nda Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Jadran Split (Hırvatistan) ve Otter Swimming (İngiltere) takımları da yer alıyor. Sırbistan'daki B Grubu'nda ise Weiss Bochum (Almanya), Vojvodina (Sırbistan), Zavk Mladost (Hırvatistan) ve Sporting Lizbon (Belçika) takımları yarışacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar, yer ve tarihleri daha sonra açıklanacak olan Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanacak.

A Grubu Mücadele Programı

Galatasaray Zena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek A Grubu müsabakalarının programı şu şekilde:

Yarın:

18.30 Galatasaray Zena - İzmir Büyükşehir Belediyespor

20.30 Jadran Split - Otter Swimming

18.30 Galatasaray Zena - İzmir Büyükşehir Belediyespor 20.30 Jadran Split - Otter Swimming 7 Aralık Cumartesi:

18.00 Galatasaray Zena - Otter Swimming

20.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Jadran Split

18.00 Galatasaray Zena - Otter Swimming 20.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Jadran Split 8 Aralık Pazar:

10.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Otter Swimming

12.00 Galatasaray Zena - Jadran Split

Su topu tutkunları için önemli bir karşılaşma serisine ev sahipliği yapacak olan bu maçlar, heyecanı doruğa çıkaracak.