DOLAR
34,75 -0,07%
EURO
36,73 -0,49%
ALTIN
2.958,41 -0,06%
BITCOIN
3.564.568,95 -3,75%

Su Topu Kadınlar Challenger Kupası 2. Eleme Maçları Başlıyor

Kadınlar Su Topu Challenger Kupası 2. eleme maçları yarın İstanbul ve Sırbistan'da başlıyor. Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:05
Su Topu Kadınlar Challenger Kupası 2. Eleme Maçları Başlıyor

Su Topu Kadınlar Challenger Kupası 2. Eleme Maçları Yarın Başlıyor

Su topu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme maçları, yarın İstanbul ve Sırbistan'da başlayacak. Bu heyecan dolu turnuvada, Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor A Grubu'nda mücadele edecek.

A Grubu'nda Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Jadran Split (Hırvatistan) ve Otter Swimming (İngiltere) takımları da yer alıyor. Sırbistan'daki B Grubu'nda ise Weiss Bochum (Almanya), Vojvodina (Sırbistan), Zavk Mladost (Hırvatistan) ve Sporting Lizbon (Belçika) takımları yarışacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar, yer ve tarihleri daha sonra açıklanacak olan Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanacak.

A Grubu Mücadele Programı

Galatasaray Zena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek A Grubu müsabakalarının programı şu şekilde:

  • Yarın:
    18.30 Galatasaray Zena - İzmir Büyükşehir Belediyespor
    20.30 Jadran Split - Otter Swimming
  • 7 Aralık Cumartesi:
    18.00 Galatasaray Zena - Otter Swimming
    20.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Jadran Split
  • 8 Aralık Pazar:
    10.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Otter Swimming
    12.00 Galatasaray Zena - Jadran Split

Su topu tutkunları için önemli bir karşılaşma serisine ev sahipliği yapacak olan bu maçlar, heyecanı doruğa çıkaracak.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Judocu Emirhan Karahan, 2028 Olimpiyatları için Hedefe Kitlendi
2
Derbide İlk Golü Atan Takım Galibiyete Yaklaşıyor
3
Ağrı'da Genç Basketbol Yetenekleri Eğitime Alıyor
4
Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Ankara'da Başladı
5
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbileri Her Zaman Hırçın Geçiyor
6
Görme Engelli Atlet Gamze Demirci, Türkiye Şampiyonu Oldu
7
Kenan Yıldız, Juventus'un 10 Numara Yıldızı Oluyor

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var