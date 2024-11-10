DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.739.391,92 -4,49%

Su Topu Kadınlar Challenger Kupası: Galatasaray Zena ve İzmir, Galip Geldi

Su Topu Kadınlar Challenger Kupası'nda Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir, eleme turlarında galip gelirken Dalton Koleji mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 18:37
Su Topu Kadınlar Challenger Kupası: Galatasaray Zena ve İzmir, Galip Geldi

Su Topu Kadınlar Challenger Kupası'nda Heyecan Dolu Gelişmeler

Su topu dünyasında önemli bir mücadele olan Kadınlar Challenger Kupası, elemeli turlarında sürüyor. Dördüncü gün karşılaşmalarında Türk takımlarından Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, başarılı sonuçlarla sahadan ayrıldı. Ancak Dalton Koleji bu turlarda kötü bir gün geçirdi.

Galatasaray Zena'nın Zaferi

D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Zena, Alman temsilcisi SSV Esslingen ile karşılaştı. Zorlu geçen maçta, Galatasaray Zena rakibini 10-8 mağlup etmeyi başardı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Başarısı

A Grubu'nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sırp ekibi Voyvodina ile yaptığı karşılaşmada galip geldi. İzmir ekibi, bu zorlu mücadeleyi 13-8’lik bir skorla tamamladı.

Dalton Koleji'nin Zorluğu

C Grubu'ndaki Dalton Koleji ise Hırvat ekibi ZAVK Mladost ile karşılaşıp, bu maçı 18-5 gibi farklı bir skorla kaybetti. Bu sonuç, Dalton'un grup aşamasındaki şanslarını önemli ölçüde etkiledi.

Bu sonuçlarla, Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor bir üst tura çıkma umutlarını artırırken, Dalton Koleji için mücadele devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 Yendi
2
Manisa FK, Erzurumspor'u 2-0 Yenerek Üst Üste 2. Galibiyetini Aldı
3
Su Topu Kadınlar Challenger Kupası: Galatasaray Zena ve İzmir, Galip Geldi
4
Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 Yenerek Namağlup Liderliğini Sürdürdü
5
İspanya, IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
6
9. Efsaneler Kupası'nın Şampiyonu Antalyaspor
7
Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Softbol Şampiyonu Oldu

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek