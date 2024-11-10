Su Topu Kadınlar Challenger Kupası: Galatasaray Zena ve İzmir, Galip Geldi

Su Topu Kadınlar Challenger Kupası'nda Heyecan Dolu Gelişmeler

Su topu dünyasında önemli bir mücadele olan Kadınlar Challenger Kupası, elemeli turlarında sürüyor. Dördüncü gün karşılaşmalarında Türk takımlarından Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, başarılı sonuçlarla sahadan ayrıldı. Ancak Dalton Koleji bu turlarda kötü bir gün geçirdi.

Galatasaray Zena'nın Zaferi

D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Zena, Alman temsilcisi SSV Esslingen ile karşılaştı. Zorlu geçen maçta, Galatasaray Zena rakibini 10-8 mağlup etmeyi başardı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Başarısı

A Grubu'nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sırp ekibi Voyvodina ile yaptığı karşılaşmada galip geldi. İzmir ekibi, bu zorlu mücadeleyi 13-8’lik bir skorla tamamladı.

Dalton Koleji'nin Zorluğu

C Grubu'ndaki Dalton Koleji ise Hırvat ekibi ZAVK Mladost ile karşılaşıp, bu maçı 18-5 gibi farklı bir skorla kaybetti. Bu sonuç, Dalton'un grup aşamasındaki şanslarını önemli ölçüde etkiledi.

Bu sonuçlarla, Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor bir üst tura çıkma umutlarını artırırken, Dalton Koleji için mücadele devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.