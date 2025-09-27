Sualtı Görüntüleme Milli Takımı Dünya Şampiyonluğuna Odaklandı

ALİ RIZA AKKIR - Kolbakır: 'Sporcularımız son derece hazır'

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Sualtı Görüntüleme Teknik Kurul Başkanı Mustafa Emre Kolbakır, millî takımın hedefinin Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonasında zafer olduğunu bildirdi. Kolbakır, geçen yıl elde edilen başarının İspanya'da tekrar edilmesini istediklerini söyledi.

Fethiye'de düzenlenen Altın Palet Türkiye Sualtı Görüntüleme Şampiyonasını takip eden Kolbakır, Türkiye Şampiyonası'nın ardından CMAS tarafından organize edilen Dünya Şampiyonası'na katılacaklarını belirtti.

Kolbakır, millî takımın uluslararası arenada önemli sonuçlar elde ettiğini vurguladı: 'Geçen sene Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alarak şanlı bayrağımızı dalgalandırdık. İstiklal Marşı'mızı orada okuttuk. Bu sene de inşallah İspanya'da bunu başaracağız, buna inanıyoruz.'

Kolbakır, teknik heyet ve milli takımın Dünya Şampiyonası'na yoğun şekilde hazırlandığını, kürsü için tüm gayreti göstereceklerini ifade etti.

Dünya Şampiyonası'na fotoğraf ve video dallarında ikişer sporcu ile katılacaklarını söyleyen Kolbakır, 'Burada düzenlediğimiz şampiyona bir anlamda Dünya Şampiyonası'na hazırlık oluyor. Türkiye şampiyonasında video ve fotoğraf için konulan tüm kurallar, Dünya Şampiyonası'nda da geçerli. Sporcularımız son derece hazır. Motivasyonumuz ve enerjimiz yüksek. Her şey mükemmel şekilde gidiyor. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda başarılı olacağız.' dedi.

Kolbakır, yarışta sürenin kritik olduğunu, 90 dakikayı aşanların diskalifiye edildiğini ve bu kuralın uluslararası organizasyonlarda da geçerli olduğunu hatırlattı.

Su altının çok değişken bir ortam olduğunu anlatan Kolbakır, 'Su altında görsel çekenlerin ortamı karadan çok daha zor. Su altında bir balık çekersiniz; bu balığın gelip size poz verme imkânı yoktur. Saniyeler, milisaniyelerle yarışılır. Koşullar çok değişkendir. Akıntıya mazur kalabilirsiniz, fiziki şartlar çok zor olabilir.' diye konuştu.

Kolbakır, fotoğraf ve videoda sanatsal bir eser ortaya koyma çabasıyla birlikte büyük bir efor harcayıp doğayla mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

