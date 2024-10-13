Sualtı Görüntüleme Milli Takımı'ndan Başarı

Sualtı Görüntüleme Milli Takımının Uluslararası Başarısı

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Arnavutluk’un Saranda şehrinde gerçekleştirilen Sualtı Görüntüleme Dünya Şampiyonası’nda önemli bir başarı göstererek, toplamda 5 madalya kazandı.

Madalya Dağılımı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’ndan gelen açıklamaya göre, milli takımın sporcuları Erkan Balk ve dalış arkadaşı Akın Bağcılar, belgesel ve film kategorisinde 2 altın madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Diğer milli sporcular Eser Paşa ve dalış arkadaşı Tolga Pat ise, modelsiz geniş açı kategorisinde bronz madalya, akıllı cihaz ve modelli geniş açı kategorisinde ise gümüş madalya kazanarak takımın başarısına katkıda bulundu.

Özgüven ve Motivasyon İçin Bir Adım Daha

Bu başarı, Türkiye’nin sualtı sporlarındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne sererken, gelecek turnuvalar için de motivasyon kaynağı oluşturdu.