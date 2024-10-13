DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.149.053,64 0,48%

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı'ndan Başarı

Arnavutluk'ta ki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 5 madalya ile döndü.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:20
Sualtı Görüntüleme Milli Takımı'ndan Başarı

Sualtı Görüntüleme Milli Takımının Uluslararası Başarısı

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Arnavutluk’un Saranda şehrinde gerçekleştirilen Sualtı Görüntüleme Dünya Şampiyonası’nda önemli bir başarı göstererek, toplamda 5 madalya kazandı.

Madalya Dağılımı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’ndan gelen açıklamaya göre, milli takımın sporcuları Erkan Balk ve dalış arkadaşı Akın Bağcılar, belgesel ve film kategorisinde 2 altın madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Diğer milli sporcular Eser Paşa ve dalış arkadaşı Tolga Pat ise, modelsiz geniş açı kategorisinde bronz madalya, akıllı cihaz ve modelli geniş açı kategorisinde ise gümüş madalya kazanarak takımın başarısına katkıda bulundu.

Özgüven ve Motivasyon İçin Bir Adım Daha

Bu başarı, Türkiye’nin sualtı sporlarındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne sererken, gelecek turnuvalar için de motivasyon kaynağı oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 Geçti
2
Mahmut Bozteke, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı
3
Halil Umut Meler'e UEFA'dan Önemli Görev
4
Antalyaspor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor Maç Özeti: İlk Yarının Sonucu 1-0
6
Fenerbahçe'nin Alanyaspor Maçındaki Detaylar
7
Artvin Hopaspor ve Tokat Belediye Plevnespor Maçı Sağanak Nedeniyle Ertelendi

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi