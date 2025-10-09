Suat Çelen: Milli Takıma Girmek Çok Zor — Dünya Şampiyonası'nda Hedef Madalya

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, düzenlenen özel bir organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı TCF Kamp Eğitim Merkezi'nde yapıldı; Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 19-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası öncesi milli sporcular da toplantıda yer aldı.

Çelen organizasyonda geçmişte birçok uluslararası turnuvada madalya aldıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. İlk kez göreve geldiğimde 'Benim hayallerim, sporcu ve antrenörlerimin gerçekleri olsun' demiştim. Bugün hayallerimizi gerçekleştirmemizin mutluluğu içerisindeyiz. Hayallerimiz de devam ediyor. Türk cimnastiğinin Olimpiyat Oyunları'nda bir altın madalyası eksik. O madalyayı da inşallah hep birlikte alacağız."

Milli takıma girmek çok zor

Şampiyonalar için takım oluşturmanın zorluğuna dikkat çeken Çelen, "Türk cimnastikçilerini bir araya getirirken takımı seçmekte zorlanıyoruz. Milli takıma girmek çok zor. Takıma giren her sporcumuzun Avrupa ve dünya düzeyinde madalya alma ve finale kalma şansı var. Sporcularımız, bu yüzden çok ciddi bir mücadele veriyor. Kadromuz hem genç hem de tecrübeli sporculardan oluşuyor. Onlara sonuna kadar güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası kadrosu şöyle açıklandı: Kadınlarda Nazlı Savranbaşı takım kaptanı olacak; ayrıca Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız ve Ceren Biner yarışacak. Erkeklerde takım kaptanı Ferhat Arıcan olacak; Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Emirhan Kartın ve Altan Doğan turnuvada mücadele edecek. Çelen, "İlk hedefimiz, sporcularımızın finale kalmasıdır." dedi ve ekledi: "Ben inanıyorum ki bu takım 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda çok ciddi bir başarı gösterecek."

Çelen, Türk cimnastikçilerinin her turnuvada madalya alması gerektiğini vurgulayarak, "Biz, artık Dünya Şampiyonası'na gitmeyi başardığımız için övünmüyoruz. Orada madalya almalıyız. Umutluyuz ve sporcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Ferhat Arıcan: "Takım olarak hazırız"

Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na çok az bir zaman kaldığını belirterek, "Pazartesi günü yola çıkacağız. Takım olarak hazırız. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Bu şampiyonada bireysel olarak yarışacağız. Takım hedefi olan bir organizasyon olmayacak. Biz, yine de her zaman takım halinde çalışıyoruz. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na takım olarak kota almıştık. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na da kota almak istiyoruz. Bireysel hedefim de koleksiyonumda eksik olan madalyaları tamamlamak. Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak istiyorum. Ayrıca dünya ve Avrupa şampiyonluğunu hedefliyorum." dedi.

Nazlı Savranbaşı'dan hedef: Finaller

Nazlı Savranbaşı da kamp sürecinin başladığını belirterek, "Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlıklarımızı teknik ekibimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Hepimiz çok heyecanlı ve gururluyuz. Yılın başından beri bu süreç için çalışıyoruz. Yeni kadromuzla beraber güzel ilerliyoruz. Bu sene uluslararası organizasyonlarda finale kalma başarısı gösterdik. Emin adımlarla devam ediyoruz. Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz finallere kalmak." değerlendirmesinde bulundu.

