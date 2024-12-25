Suat Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu

Türkiye Boks Federasyonu, 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçti. JW Marriott Ankara Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda Suat Hekimoğlu, federasyonun yeni başkanı olarak belirlendi.

Genel kurulda başkan adayları Eyüp Gözgeç, Suat Hekimoğlu, Selçuk Aydın ve Hasan Kartal yer aldı. Adaylarından Hasan Kartal, adaylıktan çekildiğini açıklayarak, "Bazı entrikalar dönmesi sebebiyle aday oldum. Sayın Gözgeç'e ceza verilecek endişesiyle aday oldum. En iyi işi Eyüp Gözgeç yapar, o yüzden adaylıktan çekiliyorum" dedi.

Seçime katılan 298 delegeden 294'ü oy kullandı ve 7 oy geçersiz sayıldı. Yapılan oylama sonucunda Suat Hekimoğlu 119 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. 13 yıl boyunca bu görevi yürüten Eyüp Gözgeç ise 92 oy, diğer aday Selçuk Aydın ise 76 oy aldı.

Teşekkür konuşmasında Hekimoğlu, "Zor bir seçim kazandık. Türk boksu için kimseye kin duymadan birlikte çalışacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

Yeni yönetimde şu asil üyeler bulunuyor: Suat Hekimoğlu (Başkan), Talat Mehmet Tanfer, Özgür Güzey, Mehmet Turhal, Yiğit Göğüş, Abdulvahap Aslan Küçükemre, Muharrem Lazoğlu, Mert Yiğit, Ibrahim Anlı, Ercüment Arslan, Gökhan Kazaz.

Genel kurulda gergin anlar yaşandı. Olimpiyat ikincisi eski milli boksör Atagün Yalçınkaya, Eyüp Gözgeç'i eleştirerek, "Uzun yıllardır Eyüp Bey'in boksa zararı oldu" dedi. Bu eleştirilere karşılık veren Gözgeç, genel kurulu sakin olmaya davet etti ve "Burada herkes dost. Lütfen saygılı olalım ve suçlamalarda bulunmayalım" ifadelerini kullandı.

Seçim boyunca başkan adaylarının konuşmaları sık sık kesildi ve gerginlik yaşandı.