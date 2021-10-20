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Suat Kaya Eskişehirspor’un teknik direktörü oldu

Galatasaraylı eski yıldız Suat Kaya, teknik direktörlük yolculuğu devam ediyor. Suat Kaya TFF 2. Lig ekibi Eskişehirspor ile anlaştı. Eskişehirspor kulübünden resmi açıklama geldi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 15:23
Suat Kaya Eskişehirspor’un teknik direktörü oldu
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TFF 2. Lig’de mücadele eden köklü futbol kulübü Eskişehirspor ligin 8’inci haftasında Bucaspor’a 4-0 yenilmelerinin ardından teknik direktör Cem Karaca ile yollarını ayırdı. Kırmızı siyahlı ekip Cem Karaca’nın ardından teknik direktörlük koltuğuna Galatasaray efsanesi Suat Kaya’yı getirdi.

Suat Kaya ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklayan Eskişehirspor kulübü yarın resmi sözleşmenin atılacağını açıkladı. Suat Kaya, Eskişehirspor ile anlaştıkları için çok mutlu olduğunu ve önlerinde zor bir süreç olsa da, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.


Son Güncelleme: 20.10.2021 15:23
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Anahtar Kelimeler:
EskişehirsporSuat Kaya
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