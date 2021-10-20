Suat Kaya Eskişehirspor’un teknik direktörü oldu

20 Ekim 2021 Çarşamba 15:23
TFF 2. Lig’de mücadele eden köklü futbol kulübü Eskişehirspor
ligin 8’inci haftasında Bucaspor’a 4-0 yenilmelerinin ardından teknik direktör Cem Karaca ile yollarını ayırdı. Kırmızı siyahlı ekip Cem Karaca’nın ardından teknik direktörlük koltuğuna Galatasaray efsanesi Suat Kaya
’yı getirdi.
Suat Kaya ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklayan Eskişehirspor kulübü yarın resmi sözleşmenin atılacağını açıkladı. Suat Kaya, Eskişehirspor ile anlaştıkları için çok mutlu olduğunu ve önlerinde zor bir süreç olsa da, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.
Son Güncelleme: 20.10.2021 15:23
Takip Et: