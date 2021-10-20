Suat Kaya Eskişehirspor’un teknik direktörü oldu

TFF 2. Lig’de mücadele eden köklü futbol kulübüligin 8’inci haftasında Bucaspor’a 4-0 yenilmelerinin ardından teknik direktör Cem Karaca ile yollarını ayırdı. Kırmızı siyahlı ekip Cem Karaca’nın ardından teknik direktörlük koltuğuna Galatasaray efsanesi’yı getirdi.

Suat Kaya ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklayan Eskişehirspor kulübü yarın resmi sözleşmenin atılacağını açıkladı. Suat Kaya, Eskişehirspor ile anlaştıkları için çok mutlu olduğunu ve önlerinde zor bir süreç olsa da, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.