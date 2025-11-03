Şükrü Altay 20 Aralık'ta Fethiye'de WBC Orta Doğu ve Türkiye Kemerleri İçin Ringde

Şükrü Altay 20 Aralık'ta Fethiye'de ringe çıkıyor

"Demir Yumruk" hedefinde Türkiye şampiyonluğu ve WBC Orta Doğu ünvanı var

"Demir Yumruk" Şükrü Altay, hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliği (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan bir sporcu olarak 20 Aralık'ta Fethiye'de ringe çıkacak.

Profesyonel kariyerinde çıktığı 21 maçtan 17'sini nakavtla kazanmış olan 40 yaşındaki Altay, uzun yıllar yaşadığı Almanya'nın Kempten kentinden sonra eşi ve üç çocuğuyla birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşti ve hazırlıklarını burada sürdürüyor.

Altay, 20 Aralık'ta Türkiye şampiyonluğu altın kemer ile WBC Orta Doğu ünvanı için mücadele edecek. Hazırlıklarını Fethiye'deki bir spor salonunda gerçekleştiren sporcu, müsabakaya yoğun bir hazırlık dönemiyle hazırlanıyor.

