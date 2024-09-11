Sümeyye Boyacı ve Jude Bellingham: İlham Veren Buluşma

Sümeyye Boyacı ve Jude Bellingham Bir Araya Geldi

Milli para yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Real Madrid'de forma giyen İngiliz futbolcu Jude Bellingham ile buluştu.

Almanya'da Etkinlik Tecrübesi

Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Sümeyye, kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde kazandığı başarılarla tanınıyor. Genç sporcu, Almanya'nın Herzogenaurach kasabasında düzenlenen bir spor giyim etkinliğine katıldı.

Instagram Paylaşımları

21 yaşındaki milli yüzücü, etkinlikte tanıştığı Bellingham ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Jude Bellingham da kendi Instagram hesabında, "Gerçek ilham kaynağı Sümeyye Boyacı" sözleriyle bir paylaşım yaparak bu buluşmayı övgüyle duyurdu.