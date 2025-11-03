Süper Lig 11. Hafta: Fenerbahçe Galibiyetle Yükseldi, Galatasaray-Trabzon 0-0

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Galatasaray-Trabzon 0-0 biterken Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti; ligde 9 maçta 18 gol atıldı, 8 takım gol bulamadı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 23:04
Süper Lig 11. Hafta: Fenerbahçe Galibiyetle Yükseldi, Galatasaray-Trabzon 0-0

Haftanın Genel Görünümü

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 4 büyüklerin karşılaşmaları öne çıktı. Haftanın kapanış gününde oynanan 3 maçla birlikte ligde bu hafta toplam 9 maçta 18 gol kaydedildi ve 8 takım gol sevinci yaşayamadı.

Büyükler Arasında Sonuçlar

Galatasaray - Trabzonspor: 0-0

Lider Galatasaray, evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar ligde 2. beraberliklerini alırken, bordo-mavililerin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3

Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçı çevirdi ve 3-2 ile sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti. Galatasaray ve Trabzonspor’un puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, ligde ikinciliğe tırmanarak puan farkını 4'e indirdi.

Düşme Hattında Durum

Hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Gençlerbirliği, İzmir’de Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Ankara ekibi son 2 maçını kaybederek 8 puanda kaldı ve haftayı 16. sırada tamamladı.

Haftanın kapanış gününde Eyüpspor, evinde Antalyaspor'a 1-0 yenildi; Eyüpspor 8 puan ve -8 averaj ile 17. sırada yer aldı. Son sırada bulunan Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü ve takımın 4 puanı bulunuyor.

Öte yandan Kayserispor, evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı ve puanını 9 yaparak düşme hattından çıktı.

Gol Krallığı

Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov, son 2 maçında 3 gol atarak gol sayısını 7'ye yükseltti ve Trabzonsporlu Paul Onachu'yu yakaladı. Konyaspor'un Samsunspor maçında fileleri havalandıran Umut Nayir ise gol sayısını 6'ya çıkardı.

Mauro Icardi (Galatasaray) ve Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) de 6'şar gole sahip. Ligde 5 golü bulunan isimler arasında Anderson Talisca (Fenerbahçe), Carlo Holse (Samsunspor), Felipe Augusto (Trabzonspor) ve Rafa Silva (Beşiktaş) yer alıyor.

Haftanın Maçları ve Sonuçları

Başakşehir - Kocaelispor: 1-0

Göztepe - Gençlerbirliği: 1-0

Galatasaray - Trabzonspor: 0-0

Konyaspor - Samsunspor: 1-3

Kayserispor - Kasımpaşa: 3-2

Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3

Alanyaspor - Gaziantep FK: 0-0

Eyüpspor - Antalyaspor: 0-1

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: 1-0

