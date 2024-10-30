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Süper Lig 11. Hafta Hakemleri Belirlendi

Süper Lig 11. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetecek.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:55
Süper Lig 11. Hafta Hakemleri Belirlendi

Süper Lig'de 11. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belirlendi. Öne çıkan karşılaşmalardan birinde, Trabzonspor ve Fenerbahçe takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.

11. Hafta Hakem Atamaları

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler ve maç programı şu şekilde:

  • 1 Kasım Cuma:
    20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam
  • 2 Kasım Cumartesi:
    13.30 Net Global Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
    16.00 Bellona Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
    19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
  • 3 Kasım Pazar:
    13.30 TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir FK: Emre Kargın
    16.00 ikas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
    16.00 Sipay Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
    19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
  • 4 Kasım Pazartesi:
    20.00 Samsunspor - Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

Tüm futbolseverlere heyecan dolu bir hafta dileriz!

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