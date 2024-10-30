Süper Lig 11. Hafta Hakemleri Belirlendi

Süper Lig'de 11. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belirlendi. Öne çıkan karşılaşmalardan birinde, Trabzonspor ve Fenerbahçe takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.

11. Hafta Hakem Atamaları

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler ve maç programı şu şekilde:

1 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam

20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam 2 Kasım Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

16.00 Bellona Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

13.30 Net Global Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın 16.00 Bellona Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu 19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük 3 Kasım Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir FK: Emre Kargın

16.00 ikas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

16.00 Sipay Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

13.30 TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir FK: Emre Kargın 16.00 ikas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor: Yasin Kol 16.00 Sipay Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan 19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır 4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor - Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

Tüm futbolseverlere heyecan dolu bir hafta dileriz!