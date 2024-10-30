Süper Lig 11. Hafta Hakemleri Belirlendi

Süper Lig'de 11. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belirlendi. Öne çıkan karşılaşmalardan birinde, Trabzonspor ve Fenerbahçe takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.
11. Hafta Hakem Atamaları
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler ve maç programı şu şekilde:
- 1 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam
- 2 Kasım Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
16.00 Bellona Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
- 3 Kasım Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir FK: Emre Kargın
16.00 ikas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
16.00 Sipay Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
- 4 Kasım Pazartesi:
20.00 Samsunspor - Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Tüm futbolseverlere heyecan dolu bir hafta dileriz!