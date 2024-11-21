Süper Lig 13. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, ligde bu hafta düdük çalacak hakemler şu şekilde:
23 Kasım Cumartesi
- 13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor - Hakem: Ali Şansalan
- 16.00: Gaziantep FK-RAMS Başakşehir - Hakem: Ozan Ergün
- 16.00: Bellona Kayserispor-Fenerbahçe - Hakem: Direnç Tonusluoğlu
- 19.00: Sipay Bodrum FK-Galatasaray - Hakem: Muhammet Ali Metoğlu
24 Kasım Pazar
- 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa - Hakem: Burak Pakkan
- 16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor - Hakem: Oğuzhan Çakır
- 16.00: Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor - Hakem: Zorbay Küçük
- 19.00: Beşiktaş-Göztepe - Hakem: Alper Akarsu
25 Kasım Pazartesi
- 20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor - Hakem: Mehmet Türkmen
Haftanın maçları heyecan dolu geçmesi bekleniyor. Futbolseverler, bu karşılaşmalar için geri sayım yapıyor!
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.