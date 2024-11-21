Süper Lig 13. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, ligde bu hafta düdük çalacak hakemler şu şekilde:

23 Kasım Cumartesi

13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor - Hakem: Ali Şansalan

Eyüpspor-Çaykur Rizespor - Hakem: Ali Şansalan 16.00: Gaziantep FK-RAMS Başakşehir - Hakem: Ozan Ergün

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir - Hakem: Ozan Ergün 16.00: Bellona Kayserispor-Fenerbahçe - Hakem: Direnç Tonusluoğlu

Bellona Kayserispor-Fenerbahçe - Hakem: Direnç Tonusluoğlu 19.00: Sipay Bodrum FK-Galatasaray - Hakem: Muhammet Ali Metoğlu

24 Kasım Pazar

13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa - Hakem: Burak Pakkan

Net Global Sivasspor-Kasımpaşa - Hakem: Burak Pakkan 16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor - Hakem: Oğuzhan Çakır

TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor - Hakem: Oğuzhan Çakır 16.00: Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor - Hakem: Zorbay Küçük

Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor - Hakem: Zorbay Küçük 19.00: Beşiktaş-Göztepe - Hakem: Alper Akarsu

25 Kasım Pazartesi

20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor - Hakem: Mehmet Türkmen

Haftanın maçları heyecan dolu geçmesi bekleniyor. Futbolseverler, bu karşılaşmalar için geri sayım yapıyor!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.