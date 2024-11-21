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Süper Lig 13. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 13. haftasında düdük çalacak hakemler belirlendi. Haftanın heyecanlı maçları için geri sayım başladı!

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:01
Süper Lig 13. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, ligde bu hafta düdük çalacak hakemler şu şekilde:

23 Kasım Cumartesi

  • 13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor - Hakem: Ali Şansalan
  • 16.00: Gaziantep FK-RAMS Başakşehir - Hakem: Ozan Ergün
  • 16.00: Bellona Kayserispor-Fenerbahçe - Hakem: Direnç Tonusluoğlu
  • 19.00: Sipay Bodrum FK-Galatasaray - Hakem: Muhammet Ali Metoğlu

24 Kasım Pazar

  • 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa - Hakem: Burak Pakkan
  • 16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor - Hakem: Oğuzhan Çakır
  • 16.00: Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor - Hakem: Zorbay Küçük
  • 19.00: Beşiktaş-Göztepe - Hakem: Alper Akarsu

25 Kasım Pazartesi

  • 20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor - Hakem: Mehmet Türkmen

Haftanın maçları heyecan dolu geçmesi bekleniyor. Futbolseverler, bu karşılaşmalar için geri sayım yapıyor!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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