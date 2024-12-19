Süper Lig 17. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 17. Hafta Maçları İçin Hakemler Belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında maçları yönetecek hakemleri duyurdu. İşte, bu haftaki karşılaşmalarda görev alacak hakemlerin listesi:

Yarın:

20.00 Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu

Bu haftaki karşılaşmalar, futbolseverlerin heyecanla beklediği önemli anlara sahne olacak. Hakemlerin bu maçlarda göstereceği performans ise dikkatle takip edilecek.