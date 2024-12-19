Süper Lig 17. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 17. Hafta Maçları İçin Hakemler Belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında maçları yönetecek hakemleri duyurdu. İşte, bu haftaki karşılaşmalarda görev alacak hakemlerin listesi:
Yarın:
20.00 Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın
21 Aralık Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
22 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu
Bu haftaki karşılaşmalar, futbolseverlerin heyecanla beklediği önemli anlara sahne olacak. Hakemlerin bu maçlarda göstereceği performans ise dikkatle takip edilecek.