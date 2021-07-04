Süper Lig 2021-22 sezonu takımların yaz transferleri

2021-2022 Süper lig transfer dönemi

2020-2021 Süper lig korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile bitti. Düşük bütçesi ile şampiyon Beşiktaş oldu. Yeni sezona hız kesmeden transfer haberleri gelmeye başladı. 42 haftalık sürenin ardından gelen ve giden oyuncular belli olmaya başladı.

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) alınan karara göre yaz transfer sezonun 10 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 1 Eylül 2021 tarihine kadar süreceğini duyurdu. Yine alınan kararlara göre gelecekte 3 yıl içinde yabancı futbol kısıtlamasının getirileceğini duyurdu. Alınan karardaki amaç Türk futbolunu teşvik etmektir. 2021-2022 sezonunda 14 futbolcuya, 2022-2023 sezonunda 12 futbolcuya, 2023-2024 sezonunda ise 10 futbolcuya izin verilecektir.

2021-2022 Süper lig mücadele edecek kulüpler

-Beşiktaş

-Fenerbahçe

-Galatasaray

-Antalyaspor

-Alanyaspor

-Adana Demirspor

-Kayserispor

-Gaziantep FK

-Konyaspor

-İstanbul Başakşehir

-Yeni Malatyaspor

-Trabzonspor

-Sivasspor

-Çaykur Rizespor

-Altay

-Göztepe

-Hatayspor

-Fatih Karagümrük

-Giresunspor

-Kasımpaşa

Beşiktaş’ta 7 futbolcu evine döndü, 8 futbolcu yuvadan ayrıldı

Beşiktaş sezonu şampiyonluk ile bitirdi. Sözleşmesi biten 7 futbolcu ile yollarını ayırdı. 8 futbolcu geri döndü. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yapacağı açıklamaya göre futbolcular tamamen mi ayrılacağı merak edilmektedir.

Beşiktaş’a dönen futbolcular

*Güven Yalçın

*Atakan Üner

*Kartal Yılmaz

*Kerem Kalafat

*Umut Nayir (Sözleşmesi bitiyor)

*Boyd

*Lens

Beşiktaş’tan ayrılan futbolcular

*Mensah

*Cenk Tosun

*Gökhan Töre

*Rosier

*Ghezzal

*Aboubakar

*Dorukhan Toköz

*Montero

Fenerbahçe, futbolcu Dursun ile başlıyor

Fenerbahçe, süper lig sezonu 3.sırada tamamladı. Yeni sezondan ayrılan ve dönen futbolcular şöyledir:

Fenerbahçe’den ayrılanlar

*Gökhan Gönül

*Deniz Türüç

*Oytun Özdoğan

*Cisse

*Ömer Faruk Beyaz

*Harun Tekin

*Michael Frey

Fenerbahçe’ye dönen futbolcular

*Muhammed Gümüşkaya

*Dirar

*Ademi

*Murat Sağlam

*Berke Özer

*Oğuz Kağan

*Barış Sungur

*Zanka

*İsmail Yüksek

Galatasaray Türk futbolculara yöneldi

Yeni sezon hazırlığına hızlı giriş yapan Galatasaray yerli futbolculara yöneldi. Ayrılan ve dönen futbolcular şöyledir:

Galatasaray’a dönen futbolcular

*İsmail Çipe

*Emin Bayram

*Yunus Akgün

*Ali Yavuz Kol

*Atalay Babacan

*Diagne

*Jimmy Durmaz

*Batuhan Şen

*Sekidika

Galatasaray’dan ayrılan futbolcular

-Halil Dervişoğlu

-Emre Akbaba

-Şener Özbayraklı

-Ryan Donk

-Etebo

-Gedson Fenandes

-Sarracchi

-Martin Linnes

-Onyekuru

Transfer olanlar

*Alpaslan Öztürk

*Aytaç Kara

Trabzonspor sezona fırtına gibi başladı

Yeni sezon transferlerin en aktif kulüplerinden biride Trabzonspor’dur.

Trabzonspor’a gelen futbolcular

*Abdurrahim Dursun

*Kerem Baykuş

*Salih Kavrazlı

*Taha Tepe

*Anıl Başaran

*Taha Tunç

*Koray Kılınç

*Diabate

Trabzonspor’dan ayrılanlar

*Furkan Tütüncü

*Behlül Aydın

*Kamil Ahmet Çörekçi

*Baker

*Afobe

*Marlon

*Hosseini

*Taha Tunç

*Kerem Baykuş

*Gaston Campi

Transfer edilenler

*Murat Cem Akpınar

*Hamsik

*Koita

*Bruno Peres

*Gervinho

Sivasspor takıma dönenler

*Eren şahin

*Volkan Eğri

*Bünyamin Başar

*Furkan Sağman

*Çağrı Karabey

*Özkan Yiğiter

*Armin Djerlek

Sivasspor ayrılanlar

*Kone

*Samassa

*Boyd

*Robin Yalçın

*Claudemir

*Rybalka

*Kayode

*Ninga

Hatayspor’ dan ayrılanlar

*Selim Ilgaz

*Kone

*Yusuf Abdioğlu

*Mesut Çaytemel

*Akın Alkan

*Soner Önek

*Katranis

*Akintola

*Pablo Santos

*Rayane Aabid

*Isaac Sackey

*Billong

Hatayspor transferler

*Osman Şahin

*Burak Öksüz

*Sadık Baş

*Bülent Cevahir

*Emre Çolak

*Bertuğ Yıldırım

*Saba Lobjanidze

*Sam Adekugbe

Alanyaspor takıma dönen futbolcular

*İsmail Ünal

*Sıddık Çelik

*Murat Sevimler

*Hamza Özdemir

*Emre Bekir

*Yusuf Karagöz

*Rauf Öktem

*Emircan Altıntaş

*Onur Bulut

*Erdinç Mergen

*Veysel Ünal

*Furkan Bayır

*Hasan Emiroğlu

Alanyaspor ayrılan futbolcular

*Caulker

*Tzavellas

*Juanfran

*Mustafa Pektemek

*Onur Bulut

*Ceyhun Gülselam

*Salih Uçan

*Bareiro

*Moubandje

*Kadzior