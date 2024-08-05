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Süper Lig 2024-2025 Sezonu Hazırlıkları Başladı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi 19 takımın teknik direktör kadrosu büyük ölçüde netleşti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:04
Süper Lig 2024-2025 Sezonu Hazırlıkları Başladı

Süper Lig 2024-2025 Sezonu İçin Teknik Bakış

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu için geri sayım sürerken, 19 takımdan 14'ü, geçen sezon görev yapan teknik adamlarla yollarına devam edecek.

Yeni Sezonda Değişiklikler

Süper Lig'de yeni sezonda beş takım, yeni teknik direktör arayışlarına girdi. Son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Konyaspor, Bellona Kayserispor, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK, Sivasspor ve Trabzonspor, geçen sezonun teknik direktörleri ile devam edecektir.

Yerli ve Yabancı Teknik Direktörler

Yeni sezonda altı yabancı teknik adam görev alacakken, ligdeki 19 takımın 13'ünde Türk teknik direktörler bulunuyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Antalyaspor ve Samsunspor yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliği yapan takımlar arasında yer alıyor.

Şampiyonluk Yaşayan İsimler

Süper Lig'de görev alacak teknik direktörlerden Okan Buruk ve Abdullah Avcı, ligde şampiyonluk yaşamış olan iki isim. Buruk, Galatasaray ile son iki sezonda şampiyonluk elde ederken, Avcı 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile bu başarıya ulaşmıştı.

Genç ve Tecrübeli İsimler

Yeni sezonda en genç teknik direktör Arda Turan (37 yaşında), en yaşlısı ise Jose Mourinho ve Abdullah Avcı (61 yaşında) olarak dikkat çekiyor.

Dört Büyükler'e Hizmet Eden Teknik Adamlar

Bu sezon ligin 9 teknik direktörü, futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük takımlarda forma giymiştir.

Şampiyonluk Rekoru ve İstikrar

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk kazanmış teknik direktör olarak öne çıkıyor. Gordon Milne ise Türkiye'de en uzun süre bir takımda görev yapma rekoruna sahiptir.

Rıza Çalımbay'ın Rekoru

Kariyerinde birçok takım çalıştıran Rıza Çalımbay, Süper Lig'de en çok maçta görev alan teknik adamdır.

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