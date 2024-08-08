Süper Lig 2024-2025 Sezonu İçin Bakan Bak'tan Açılış Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Süper Lig Açılışı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi bir mesaj yayımlayarak ligde boy gösterecek takımlara başarı diledi.

Yeni Sezon Hayırlı Olsun

Bakan Bak, yarın oynanacak Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçının başlangıç noktası olacağı yeni sezonun ülkeye hayırlı olmasını istedi. Mesajında, "Kulüplerimizin gerçekleştirdiği transferler ile altyapıdan gelen genç yetenekler takımlarını güçlendirdi. Bu sezon da seyir zevki yüksek mücadeleler izleyeceğimize inanıyorum," dedi.

Centilmenlik Vurgusu

Bakan, Trendyol Süper Lig'in 67. sezonunda mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileyerek, futbolun tüm paydaşlarının centilmence hareket etmesi gerektiğini ifade etti. "Ortak hedefimiz, Türk futbolunun marka değerini yükseltmek. Saha dışı olaylarla anılmamak için birlikte çaba göstermeliyiz," dedi.

Avrupa Kupalarında Başarı

Son olarak, Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek kulüplerin başarılı olması gerektiğine dikkat çeken Bakan Bak, "Kazanacakları puanların, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum," şeklinde konuştu.