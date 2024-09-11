Süper Lig 5. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig 5. Haftasında Maçların Hakemleri Açıklandı
15 Eylül Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek.
Hakem Atamaları
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemleri ilan etti. Ligin heyecanlı karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler aşağıda listelenmiştir:
14 Eylül Cumartesi Maçları
- 17.00: Net Global Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
- 17.00: Samsunspor - TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır
- 20.00: Sipay Bodrum FK - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
- 20.00: Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
15 Eylül Pazar Maçları
- 17.00: Bellona Kayserispor - ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
- 17.00: Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
- 20.00: Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: Ozan Ergün
- 20.00: Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi Maçı
- 20.00: Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol