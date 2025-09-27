Süper Lig 7. Hafta: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor Deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Maç Bilgileri

Stadyum: Çaykur Didi Stadı

Saat: 17.00

Hakem: Çağdaş Altay

Puan Durumu ve Form

Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak 5 puanla haftaya 12. sırada girdi. Sezonun ilk 2 maçını kaybettikten sonra toparlanmaya çalışan lacivert-beyazlı ekip, sonraki 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik çıkararak mağlubiyet görmedi.

Bir maçı eksik Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 5 puan elde ederek 7. hafta öncesinde 13. sırada yer aldı.

Kadro ve Eksikler

Kasımpaşa'da son oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Cafu forma giyemeyecek.

Geçmiş Karşılaşmalar

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ile yaptığı son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Lacivert-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.