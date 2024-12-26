Süper Lig'de 17 Haftada 439 Gol: Yabancı Oyuncuların Egemenliği

Süper Lig'de Gol Raporu: 439 Gol ve Yabancı Oyuncuların Ön Planda Olduğu Bir İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 17 haftasında futbolseverler toplamda 439 gol atılmasına tanıklık etti. Bu dönemde, 19 takım 306 maçta mücadele etti. İkas Eyüpspor ve Net Global Sivasspor 17 maç ile en çok mücadele eden takımlar olurken, diğer tüm ekipler 16 karşılaşma gerçekleştirdi.

Maç Başına 1,4 Gol Ortalaması

Oynanan 306 maçta, takımlar kendi ağlarına gelen goller ile birlikte toplam 439 gol kaydetti. Bu, maç başına 1,4 gol ortalaması anlamına geliyor. İlk yarıda futbolcular, takımları adına 429 gol kaydetti. Bu gollerin 342'si yabancı, 87'si ise yerli futbolculardan geldi.

Üst Sıralarda Yabancılar Var

Süper Lig'de gözlemlenen gol yollarında yabancı oyuncuların sayısı dikkat çekici bir şekilde yüksek. Ligde, 132 yabancı, 43 yerli oyuncu gol sevinci yaşarken, gol dağılımı ise şöyle; yabancılar 342, yerliler 87 gol kaydetti.

Gol Krallığı Yarışında Yabancı Egemenliği

Gol krallığı yarışmasında ilk 10 arasında 8 yabancı oyuncu yer alıyor. Krzysztof Piatek, 12 golle zirvede bulunurken, Simon Banza 10 gol ile onu takip ediyor. Beşiktaşlı Ciro Immobile, Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaraylı Victor Osimhen ise 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Türk Golcülerinin Performansı

Süper Lig’de Türk futbolcular arasında gol krallığı sıralaması şu şekilde oluştu:

1- Barış Alper Yılmaz: 8 gol (Galatasaray)

(Galatasaray) 2- Ahmed Kutucu: 7 gol (ikas Eyüpspor)

(ikas Eyüpspor) 3- Yunus Akgün: 5 gol (Galatasaray)

(Galatasaray) 4- Yusuf Barası: 5 gol (Adana Demirspor)

(Adana Demirspor) 5- Soner Aydoğdu: 4 gol (Reeder Samsunspor)

Süper Lig’in ilk yarısında yaşanan bu gelişmeler, takım ve oyuncuların performanslarını da ön plana çıkarıyor. İlerleyen haftalarda bu grafiklerin nasıl değişeceği merakla bekleniyor.