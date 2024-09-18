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Süper Lig'de 6. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'in 6. haftasında görev alacak hakemler belirlendi, Ayrıca önemli karşılaşmalar arasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de var.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:26
Süper Lig'de 6. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Süper Lig 6. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Bu haftanın en dikkat çekici maçı, 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. Bu önemli karşılaşmayı deneyimli hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Hakem Atama Listesi

6. haftada görev alacak hakemler ve maçlar şu şekilde sıralandı:

20 Eylül Cuma

  • 20:00 Atakaş Hatayspor - Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi

  • 17:00 TÜMOSAN Konyaspor - Net Global Sivasspor: Yasin Kol
  • 20:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar

  • 17:00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam
  • 17:00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan
  • 20:00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
  • 20:00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük

23 Eylül Pazartesi

  • 20:00 Göztepe - Bellona Kayserispor: Ozan Ergün
  • 20:00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Maçlar ve hakem atamalarıyla ilgili detaylı bilgi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi web sitesinden takip edilebilir. Bu önemli maçların futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, hakemlerin de dikkatli olmaları gerekecek.

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