Süper Lig'de 6. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Süper Lig 6. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Bu haftanın en dikkat çekici maçı, 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. Bu önemli karşılaşmayı deneyimli hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Hakem Atama Listesi

6. haftada görev alacak hakemler ve maçlar şu şekilde sıralandı:

20 Eylül Cuma

20:00 Atakaş Hatayspor - Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi

17:00 TÜMOSAN Konyaspor - Net Global Sivasspor: Yasin Kol

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar

17:00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam

17:00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan

20:00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20:00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük

23 Eylül Pazartesi

20:00 Göztepe - Bellona Kayserispor: Ozan Ergün

20:00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Maçlar ve hakem atamalarıyla ilgili detaylı bilgi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi web sitesinden takip edilebilir. Bu önemli maçların futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, hakemlerin de dikkatli olmaları gerekecek.