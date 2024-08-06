Süper Lig’de 66 Yılda 6 Takım Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

Süper Lig Tarihinde Şampiyonluklar

Süper Lig, 1959 yılında başladığı günden bu yana 66 sezon boyunca sadece 6 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu takımlar; Galatasaray (24 kez), Fenerbahçe (19 kez), Beşiktaş (16 kez), Trabzonspor (7 kez), Bursaspor (1 kez) ve Medipol Başakşehir (1 kez) olarak kayıtlara geçti.

İlk ve Son Şampiyonlar

Tarihinde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazanırken, en son şampiyonluğa ise Galatasaray ulaştı. İlk sezon sonunda, Fenerbahçe, Galatasaray'ı 4-0'lık skorla yenerek tarihe geçti.

Uzun Süre Hasret Kalan Takımlar

Beşiktaş, 14 sezon, Galatasaray ise 13 sezon şampiyonluk özlemi çekti.

Fenerbahçe'nin Son Dönem Performansı

Fenerbahçe, sonraki 10 sezondur şampiyonluk yaşayamadı ve son mutlu sona 2013-2014 sezonunda ulaştı.

Galatasaray'ın Rekorları

Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla, toplamda ise 24 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takımdır. Ayrıca, üst üste 4 sezonda şampiyon olarak bir rekora imza attı.

Özel Başarılar

Bursaspor , 2009-2010 sezonunda şampiyon olarak “Dört Büyükler” dışında bu başarıyı elde eden 5. takım olmuştur.

, 2009-2010 sezonunda şampiyon olarak “Dört Büyükler” dışında bu başarıyı elde eden 5. takım olmuştur. Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunda şampiyon olarak tarih sahnesinde kendine yer buldu.

Diğer Dikkat Çeken İstatistikler

Lig tarihinde bazı ilginç istatistikler de göz önünde bulundurulduğunda:

Beşiktaş , 1991-1992 sezonunda yenilgisiz şampiyon olan tek takım olarak kayıtlara geçti.

, 1991-1992 sezonunda yenilgisiz şampiyon olan tek takım olarak kayıtlara geçti. Lig tarihinde en çok puan toplayarak şampiyon olan takım yine Galatasaray’dır, 2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyon olmuştur.

Şampiyonların Diğer İlginç Notları

Süper Lig'in 66 yıllık geçmişinde bazı takımların şampiyonlukları ile birlikte ilginç veriler de kayıtlara geçmiştir. Bunların yanı sıra, Beşiktaş'ın, TFF Tahkim Kurulu kararına göre 1959 yılından önceki 2 şampiyonluğu eklenerek toplam 16 şampiyonluğa ulaştığı da belirtilmektedir.