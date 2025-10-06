Süper Lig'de 8 Haftada 5 Teknik Direktör Değişikliği

Süper Lig'de İlk 8 Hafta: 5 Kulüpte Teknik Direktör Değişikliği

EMRAH OKTAY - Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından 18 takımdan 5'inde teknik direktör değişikliği yaşandı. Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK ve ikas Eyüpspor yönetimleri, farklı nedenlerle görev değişikliğine gitti.

Genel Durum

Süper Lig'de erken dönemde yaşanan teknik adam değişiklikleri, kulüplerin Avrupa ve lig performanslarının etkisiyle şekillendi. Alınan sonuçlar ve yönetim beklentileri, sezonun ilk iki ayına damga vurdu.

Gaziantep FK — Sezonun İlk Değişikliği

Bu sezon en erken teknik adam değişikliğine giden kulüp Gaziantep FK oldu. Geçen sezonu Selçuk İnan yönetiminde 45 puanla 14. sırada tamamlayan ekip, sezona İsmet Taşpınar yönetiminde başladı. Ligin ilk 2 haftasında Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarını 3-0 kaybetmesinin ardından tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. İsmet Taşdemir'in yerine göreve başlayan Burak Yılmaz, puansız son sırada devraldığı takımda çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve Gaziantep FK, 8. haftayı 14 puanla kapattı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe — Bir Gün Arayla Ayrılıklar

Türk futbolunun “Dört Büyükler”inden Beşiktaş ve Fenerbahçe, birbirini takip eden günlerde teknik direktör değişikliğine gitti. Beşiktaş, sezonu Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde açtı; Avrupa kupası elemelerinde elenmeler ve ligde aranan sonuçların gelmemesi sonrası 28 Ağustos'ta yollar ayrıldı. Solskjaer döneminde takımın Avrupa'da yaşadığı veda, özellikle Lausanne karşısındaki eleniş karar verici oldu. Yerine getirilen Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Fenerbahçe ise sezon başında Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yola başladı. Süper Lig'deki ilk 2 maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Feyenoord'u geçmesine rağmen play-off'ta Benfica'ya elendi. Mourinho ile yolların 29 Ağustos'ta ayrıldığı açıklandı. Yerine getirilen Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe, ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir galibiyet ve bir yenilgi aldı.

RAMS Başakşehir — Avrupa Veda ve Hoca Değişimi

Geçen sezon ligi 5. sırada bitiren ve UEFA Konferans Ligi eleme hakkı elde eden RAMS Başakşehir, Avrupa'da iki turu geçmesine rağmen play-off'ta Romanya ekibi Craiova'ya elendi. Avrupa veda sonrasında ligdeki ilk iki maçta alınan beraberlikler üzerine teknik direktör Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Atan'ın yerine getirilen eski milli futbolcu Nuri Şahin, takımın başında çıktığı 4 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

ikas Eyüpspor — Sezonun Son Değişikliği

Süper Lig takımları arasındaki son teknik adam değişikliği ikas Eyüpspor'da gerçekleşti. Geçen sezon Arda Turan yönetiminde ligi 6. tamamlayan kulüp, yeni sezon öncesi Selçuk Şahin'i takımın başına getirdi. İstanbul temsilcisi ligde çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alarak sadece 5 puan toplayabildi. Yaşanan kötü sonuçların ardından Selçuk Şahin'in istifası kulüp yönetimi tarafından kabul edildi.

Sonuç: Sezonun ilk 8 haftasında Süper Lig'de 5 kulüp teknik direktör değişikliğine giderken, bu değişikliklerin temelindeki nedenler arasında Avrupa başarısızlıkları, lig performansı ve yönetim beklentileri öne çıktı.