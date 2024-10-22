Süper Lig'de 9 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Süper Lig'deki Disiplin Sevkleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'deki 19 takımdan 9’unu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

PFDK'ya Sevk Nedenleri

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray kulübü, Antalyaspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedenleriyle disiplin kuruluna gönderildi.

Ayrıca, sarı-kırmızılıların oyuncusu Yunus Akgün, sosyal medyada yaptığı "hakaret" sebebiyle tedbirli disipline sevk edildi.

Diğer Kulüplerin Sevkleri

Beşiktaş, Konyaspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ile "talimatlara aykırı hareket"ten dolayı PFDK'ya gitti. Fenerbahçe, Samsunspor karşılaşmasındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmadı" sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Bellona Kayserispor, "usulsüz seyirci alınması" gerekçesiyle; Göztepe, "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle; ve Sipay Bodrum FK, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gerekçesiyle PFDK'ya gönderildi.

Son olarak, Eyüpspor, "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları"; ONVO Antalyaspor, "talimatlara aykırı hareket" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve Samsunspor ise tekrar "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle disipline sevk edildi.